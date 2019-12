Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La commissione diRai ha deciso all’unanimità di trasmettere ai pm gli atti dell’audizione del presidente Marcello Foa e dell’ad Fabrizio. I due sono statiseparatamente in merito al tentativo dicon una mail arrivata da un account che si spacciava per l’allora ministro Giovanni. La decisione è stata presa all’unanimità e poco prima, con il solo voto contrario del segretario della commissione, il renziano di Italia Viva Michele Anzaldi, la bicamerale ha deciso di secretare le audizioni. La scelta di rivolgersi alla magistratura, è il ragionamento a Palazzo San Macuto, nasce dal fatto che le versioni riferite dai due protagonisti risultano “discordanti su alcuni punti, tanto da giustificare la decisione di inviare la documentazione in Procura”. Secondo fonti dell’azienda interpellate da ...

fattoquotidiano : Rai, truffa del finto Tria: Salini e Foa auditi in Vigilanza. “Versioni discordanti”: gli atti in Procura. La ricos… - antonie85321896 : RT @fattoquotidiano: Rai, truffa del finto Tria: Salini e Foa auditi in Vigilanza. “Versioni discordanti”: gli atti in Procura. La ricostru… - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Rai, truffa del finto Tria: Salini e Foa auditi in Vigilanza. “Versioni discordanti”: gli atti in Procura. La ricostru… -