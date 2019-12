Previsioni Meteo domani venerdì 20 dicembre | allerta Meteo

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Protezione Civile ha diramato unArancione per diverse località in Italia. Ecco ledi20. Analisi della nuvolosità, temperature, venti e mari. Presenti anche i link per ilocali delle 33 città più popolose. Per la giornata di202019: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO … L'articolo20proviene da www.week.com.

periodicodaily : Previsioni #Meteo del Pomeriggio di Giovedì #19dicembre 2019 - Periodico Daily - ilrocchetto : Domani allerta meteo rossa, previsioni e raccomandazioni di Pennellatore e Nebbia - Riviera24 - CanaveseNews : Previsioni meteo: l'inverno è alle porte. Una perturbazione atlantica porterà piogge e nubifragi - {PERMALINK -