Portogallo, allerta per la tempesta Elsa: inondazioni e venti a 130 km/h (Di giovedì 19 dicembre 2019) E’ allerta in Portogallo dove ha tempesta Elsa ha raggiunto la penisola iberica e nelle ultime ore ha causato inondazione, una ventina di sfollati e raffiche di vento fino a 140Km/h. La zona maggiormente colpita è la parte Nord del Paese, dove a causa della caduta degli alberi trascinati dal vento, 16 persone sono state evacuate dalle loro case nelle città di Almada (Lisbona) e Santo Tirso (Porto). Le maggiori difficoltà si sono registrate nel nord, sia a Porto – che ha interrotto il servizio di metropolitana – sia a Braga. Le autorità hanno dichiarato l’allarme rosso per pioggia e vento in nove distretti nel Nord e nel centro del Paese e hanno avvertito la popolazione di prestare attenzione nelle aree costiere, dove le onde possono raggiungere i 13 metri di altezza.L'articolo Portogallo, allerta per la tempesta Elsa: inondazioni e venti a 130 km/h sembra ...

