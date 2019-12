Politici Fdi e Pd tra gli arrestati nella maxi operazioni anti ‘ndrangheta | perché Meloni

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Un valore aggiunto per la Calabria e tutta l’Italia”. Un’entusiasta Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, nel 2017 annunciava tramite un tweet il passaggio da Forza Italia a Fratelli d’Italia dell’ex parlamentare Giancarlo Pittelli. E invece, a distanza di due anni, oggi ci si interroga su quel “valore aggiunto”, dato che il nome di Pittelli emerge tra glioperazione contro la, il più grande blitz contro la criminalità organizzata dai tempi delprocesso di Palermo, condotto in Calabria. Il blitz ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare per 334 persone, accusate di essere legate al clan dellaMancuso. Giancarlo Pittelli è stato ex deputato in ben due legislature: dal 2001 al 2006 prima e poi nuovamente dal 2008 al 2013, nelle file di Forza Italia e del Popolo delle Libertà. Tra il 2006 e il 2008 ha invece ...

