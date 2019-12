Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “La FIFA mi doveva dei soldi e me li ha dati. Cinquedopo, quando ho corso per la presidenza su richiesta di 150 associazioni, mi ha punito perché mi aveva dato i soldi. Non riesco a capirlo”. Michelaccusa l’attuale presidente della FIFA GiInfantino, di “fare tutto il possibile” perché non gli sia possibile tornare nel mondo del calcio. In una lunga intervista a Le Figaro l’ex Presidente dell’Uefa torna sull’infinita querelle giudiziaria ancora in corso con l’organismo di governo mondiale del calcio: “Gli americani, i russi, i francesi hanno guardato tutti i miei conti. Non ho preso niente. Sono incorruttibile. Non sono preoccupato”.dice di aver vissuto “male” i quattroche lo hanno tenuto lontano dal calcio, e afferma che ora è il momento di passare al, ...

napolista : #Platini: “Ora passo al contrattacco, come la Juve degli anni 70” L’ex presidente dell’UEFA in una lunga intervist… - fabio_platini : @ThManfredi Direi di si; anche considerando che, richiamando il caso Diciotti, l'atto di Salvini era stato un atto… - Sgang1908 : @Zeirus @AntonioPanella2 @pisto_gol @titty_napoli @diegocatalano77 Ora mi dovresti spiegare cosa c'entra Platini con la Coca Cola... -