Plan de Corones | scontro sugli sci | perde la vita un turista sloveno

Leggi la notizia su meteoweek

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’uomo si è scontrato in pista con un giovane ventenne tedesco, che ha riportato solo ferite. Il 47 enne è morto subito dopo. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito. Un violento impattosci è costato laad un uomodi 47 anni. L’episodio è avvenuto questa mattina in val … L'articolodesci:launproviene da www.meteoweek.com.

news_confusenet : Scontro sugli sci a Plan de Corones: un morto e un ferito - infoitinterno : Scontro mortale tra sciatori a Plan de Corones - infoitinterno : Plan de Corones, scontro su pista da sci: un morto -