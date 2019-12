Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ladi, il film del 2019 dicon Roberto Benigni rielabora la storia in modo personale ma molto fedele alladi Collodi. Potremmo iniziare questadiparlandovi di un progetto rivoluzionario, ma sarebbe una bugia e il nostro naso diventerebbe più lungo di quello del celebre burattino. La verità, e la Fata Turchina ci è testimone, è che questo film kolossal di Natale (quasi) tutto italiano è un adattamento (parzialmente) molto fedele delladi Carlo Collodi, un vero e proprio ritorno alle origini. Dopo che per decenni lo abbiamo visto nelle versioni più disparate - e, soprattutto, disperate nell'improbabile ricerca di una qualche originalità - questo2019 ditorna ad essere un film per, una ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Pinocchio, recensione: da Matteo Garrone una favola per tutti, adulti e bambini - infoitcultura : Pinocchio (2019): recensione del film di Matteo Garrone - marcogasbarra : tana pe' #Garrone che ha fatto il remake del #Pinocchio de #Comencini [ATTENZIONE trattasi di tipica recensione del… -