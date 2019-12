Pinocchio | il Matteo Garrone pittore ha la meglio sul regista e sul narratore

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece tristo anche lui: perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti: anche i ragazzi”, scrive Collodi. Le Avventure Diè un libro bicefalo, a partire dallo strano essere di legno e carne che ne è il protagonista. Un libro attraversato da uno spirito fiabesco e insieme radicato in un contesto di realismo scabro, una riconoscibile provincia contadina toscana di cui la povertà è il tratto più rimarchevole. Lo dimostra quel singolare “padre” che è Geppetto, del qualedice che per lavoro fa il “povero”. Non il falegname. Insomma è questo il mondo duro e terragno in cui si svolgono Le Avventure Di, strette dentro un’indigenza che confina, appena dissimulata dalla trasfigurazione fantastica, con la disperazione. Ed è qui, quindi, che si svolge ildi, che comincia ...

