Pier Silvio Berlusconi | irruzione a sorpresa in tv | Buon Natale | e poi bacia

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019)irrompe ain tv per gli auguri di. Lo ha fatto dao Chiambretti in diretta tra ladi tutti. “a tutti davvero”, dice il presidente di Mediaset. “Grazie a tutti grazie per l’impegno”. Allorao Chiambretti gli domanda a bruciapelo: “C

Noovyis : (Pier Silvio Berlusconi, arriva a sorpresa a “La repubblica delle donne”. Ma Piero Chiambretti lo “gela” così) Pla… - Simo252525 : RT @PC_Chiambretti: Attenzione! A sorpresa abbiamo Pier Silvio Berlusconi a #CR4LaRepubblicaDelleDonne! 'Un giorno tutto questo sarà tuo...… - SerieTvserie : Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio de La Repubblica delle donne (VIDEO) -