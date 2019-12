Pier Silvio Berlusconi irrompe da Chiambretti | la battuta micidiale di Pierino | Non

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019)appare a sorpresa durante l’ultima puntata del 2019 di #CR4 – La Repubblica delle Donne. Il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset non va quasi mai in tv. “Guardate un po' chi c’è, vieni vieni, solo un secondo, solo un attimo, non va mai a ness

zazoomnews : Pier Silvio Berlusconi irruzione a sorpresa in tv: Buon Natale e poi bacia solo una persona - #Silvio #Berlusconi… - Noovyis : (Pier Silvio Berlusconi, arriva a sorpresa a “La repubblica delle donne”. Ma Piero Chiambretti lo “gela” così) Pla… - Simo252525 : RT @PC_Chiambretti: Attenzione! A sorpresa abbiamo Pier Silvio Berlusconi a #CR4LaRepubblicaDelleDonne! 'Un giorno tutto questo sarà tuo...… -