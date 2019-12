Piccionetti: presso Nomentana Hospital riabilitazione cardiologica personalizzata (Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “L’attivita’ di riabilitazione cardiologica e’ finalizzata al recupero di una qualita’ di vita ottimale, della tolleranza allo sforzo e al trattamento delle complicanze. Per questo qui al Nomentana Hospital affrontiamo non solo il recupero funzionale del paziente ma anche tutto cio’ che concerne gli aspetti medico-clinici di cui ha bisogno”. Cosi’ all’agenzia di stampa Dire Alessandra Piccionetti, specialista in cardiochirurgia del reparto di riabilitazione cardiologica del Nomentana Hospital a Fonte Nuova, alle porte di Roma. “L’attivita’ di movimento- prosegue l’esperta- e’ composta da tre ore che si svolgono alternate in palestra e in stanza. Ogni terapia e’ personalizzata in base all’operazione a cui e’ stato sottoposto il paziente e alla patologia da cui e’ ...

