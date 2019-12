Picchia il marito per gelosia | 28enne accusata di maltrattamenti

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo avere letto alcuni messaggi sul telefonino delunalo ha aggredito con calci e schiaffi, cercando di spruzzargli dello spray al peperoncino negli occhi. Per questo unadi Torino è stata arrestata dopo la denuncia per '' da parte del. L'uomo ha riferito altri episodi simili ed è stato invitato dai militari a rivolgersi a un centro antiviolenza.

