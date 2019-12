Perché la famiglia di Paolo Borsellino diffida Fratelli d’Italia

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ladisi scaglia duramente controd’Italia. I figli del famoso magistrato contestano al partito capitanato da Giorgia Meloni un uso improprio da parte del partito dell’immagine del padre. L’immagine di“Con riferimento ai manifesti elettorali del movimento politico ‘d’Italia’ che indebitamente recano l’effige di nostro padre e la dicitura ‘vive‘, oltre a dissociarci decisamente da questa improvvida iniziativa diffidiamo pubblicamente i responsabili del partito politico dall’utilizzare in qualsiasi forma e modo l’immagine e il nome di”. Con questa dichiarazione i figli Manfredi, Lucia e Fiammetta condannano pubblicamente il partito di Giorgia Meloni. “Ci riserviamo per ogni altro aspetto di adire le vie legali per ...

