Per il Copasir occorre valutare l' esclusione delle aziende cinesi dal 5G

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Il Copasir, l'organo parlamentare che vigila sull'operato dei servizi segreti, ritiene "fondate" le preoccupazioni che aprire allelo sviluppo della rete 5G italiana possa comportare rischi per la sicurezza, tanto da suggerirne l'. "Accuse motivate da ragioni geopolitiche", replica Huawei, che chiede di "dimostrare le accuse mosse all'azienda". "Il Comitato non può che ritenere in gran parte fondate le preoccupazioni circa l'ingressonelle attività di installazione, configurazione e mantenimentoinfrastrutturereti 5G. Conseguentemente, oltre a ritenere necessario un innalzamento degli standard di sicurezza idonei per accedere alla implementazione di tali infrastrutture, rileva che si dovrebbeanche l'ipotesi, ove necessario per tutelare la sicurezza nazionale, di escludere le predette...

