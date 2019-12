Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “Il fallimentare bilancio della Raggi costa alla maggioranza M5S ledel consigliere: probabilmente alle denunce del Pd e dei sindacati per ilo dei fondi relative ale ai servizi alla persona, soprattutto ai disabili alle fragilita’, che evidentemente non erano infondate, stanno pesando in modo notevole sulla maggioranza. Questo bilancio ha fatto emergere le spaccature dentro il M5S, consigliamo alla sindaca di staccare la spina e restituire la parole agli elettori”. Lo ha detto all’agenzia Dire il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio. ( L'articoloperproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Pelonzi: dimissioni Angelucci arrivate per tagli a sociale e disabilità: Roma – “Il… -