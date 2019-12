Paura per Meghan e il principe Harry | “hanno rischiato di morire”

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Non si parla d’altro sulle testate giornalistiche inglesi: la duchessaMarkle, hadi morire. Secondo quanto riportato, la moglie di, era in volo con il, lo scorso 26 agosto, quando è stato lanciato un drone accanto al loro jet, che ha messo a rischio le loro vite. Il pilota è riuscito ad evitare una catastrofe, i duchi di Sussex hannodi precipitare. È stato lo stesso pilota del mezzo, Terry Tozen, a raccontare l’esperienza alla famosa testata giornalistica Mirror: “avrebbe potuto causare gravi danni. Se un drone colpisce il parabrezza, può anche uccidere o ferire uno dei membri dell’equipaggio e portare alla precipitazione del mezzo. Il drone sarebbe anche potuto andare a finire nel motore del jet, causando un incendio”. Il ...

