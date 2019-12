Patto per la salute | arriva l' infermiere di famiglia | chi è e che cosa fa

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Li chiamano "infermieri di". È una figura professionale che deve portare più sanità sul territorio: significa evitare che pronto soccorso e ospedali vengano...

GiuseppeConteIT : Approvato in Conferenza Stato-Regioni il patto per la salute 2019-2022. Vogliamo migliorare la qualità dei servizi… - nzingaretti : Ok al nuovo Patto per la Salute Governo-Regioni. Ottima notizia: +2 miliardi nel 2020 +3,5 dal 2021 Per la sanit… - antoniomisiani : Via libera in Conferenza Stato-Regioni al nuovo Patto per la salute: più risorse per il fondo sanitario nazionale (… -