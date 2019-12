Partorisce e quando le presentano il conto vede che ha pagato 40 dollari per aver

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una mamma ha partorito il suo bambino e,è arrivato il momento delle dimissioni e l’ospedale le ha presentato il, tra le voci c’era anche quella dell’abbraccio al suo piccolo, che le era costato 40. La donna ha pubblicato sui social la fattura relativa alle spese ospedaliere sostenute che ammonta a 1.600. Tra le varie voci c’è il costo del parto cesareo del valore di circa 3mila, quella della “consulenza all’allattamento” di 61.96, anche questa una voce abbastanza anomala ma certamente quella inaccettabile è quella relativa all’abbraccio. Infatti la voce riportato è 39,35per lo “skin to skin“, vale a dire l’abbraccio “pelle a pelle” con il suo bambino. La donna ha così commentato: “Ho dovuto pagare 39.35per abbracciare mio figlio appena nato“. Che l’ospedale ci abbia tenuto a dare il bambino appena nato ...

