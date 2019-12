Parma | D’Aversa | «Kulusevski? Sprecato tante parole su di lui»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’opinione di D’Aversa sull’operato di Dejane sulle prestazioni offerte dalnel corso di questa stagione Roberto D’Aversa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul talento crociato e sulla sua rosa. Ecco ledell’allenatore. «Abbiamosu Dejan. Dobbiamo essere bravi a ragionare sul fatto che comunque è un 2000 e non bisogna responsabilizzarlo. Per l’età che ha è molto maturo. Ma penso anche che ci sia un gruppo che mette in risalto le caratteristiche del singolo. Non solo sue. E il singolo viene fuori quando il gruppo funziona». Leggi su Calcionews24.com

