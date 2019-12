Papa Francesco sui migranti | “Salvateli o Dio ne chiederà conto!”

Leggi la notizia su inews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)difende il diritto deidi vivere. In tempi difficili come questi, il vertice della Chiesa richiama tutti i fedeli ai propri compiti morali.difende i. Ennesimo appello quello fatto dal Santo Padre verso tutti i propri fedeli ora che ci sono tempi davvero bui. Il razzismo, la xenofobia, … L'articolosui: “Salvateli o Dio neconto!” proviene da www.inews24.it.

Pontifex_it : La risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può riassumere in quattro verbi: accogliere, protegg… - FiorellaMannoia : Pedofilia, svolta storica: papa Francesco abolisce il segreto pontificio - - repubblica : Migranti morti in mare, Papa Francesco: 'Vittime dell'ingiustizia di chi li respinge, bloccare le navi non serve' [… -