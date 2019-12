Paolo Sorrentino si schiera con Chiara Ferragni | Che vi ha fatto di male | perché

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Monica Montanaro Il regista premio Oscarha concesso un'intervista al magazine Vanity Fair, interloquendo dell'imminente uscita della sua serie televisiva The New Pope e tra gli altri argomenti trattati ha citato anche la web influencer più in auge,e i giudizi attorno alla sua figura Il regista premio Oscae de La Grande Bellezza,, alla vigilia dell'esordio della serie televisiva da lui diretta The New Pope si è concesso in una prolissa intevista al magazine Vanity Fair. Il primo epsiodio di questa sua seconda serie verrà trasmesso dal 10 gennaio 202o, approdando sul canale satellitare Sky Atlantic HD. Nel corso dell'intervista il maestro del nuovo cinema italiano ha disquisito in merito alla presentazione della trama della nuova serie tv e sui temi correlati: dalla fede, alle debolezze umane, ai misteri insoluti. The New ...

