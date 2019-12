Paolo Sorrentino | Che vi importa di Chiara Ferragni? Se vi interessano gli altri

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)contro le critiche e i giudizi, il regista difendee glibersagli degli haters invitando chi è così interessato a occuparsi deglia fare volontariato.contro gli haters che criticano i personaggi famosi sui social, il regista napoletano si chiede perché interessarsi ae invita chi si interessa alle vite deglidi fare, piuttosto del volontariato. Qui trovate le nostre anticipazioni su The New Pope, seconda stagione di The Young Pope che debutterà su Sky e NOW TV il 10 gennaio. Parlando della serie tv,spiega che si tratta di "un racconto di uomini che sbagliano. Oggi c'è un'inquietante corsa alla valutazione, alla certezza apodittica, al giudizio. Gli uomini che sbagliano io voglio osservarli. Non giudicarli. Non amo i ...

