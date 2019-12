Paola Cortellesi confessa | “Io e mio marito litighiamo come pazzi | diventiamo…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Bella, vivace, tanto intelligente da essere ancora più sexy., 46 anni, è il volto del nuovo numero di Grazia. Di nuovo al cinema dal 23 gennaio con “Figli”, l’attrice si è raccontata proprio partendo dal cuore del film, le debolezze dei genitori di oggi., madre dentro e fuori dal set “Io mi sono riconosciuta in tutte le tipologie di genitori messe in scena in Figli“, ha raccontato la, “Nei superprotettivi, negli alternativi, negli anti – consumisti, negli iper consumisti. In ciascuno ho trovato qualche mia debolezza, qualche fissazione o regola educativa che ho provato a mettere in pratica con mia figlia Laura, che ha sette anni”. Madre nella vita e madre anche nel nuovo film che la vede protagonista.sarà infatti Sara, una donna con il desiderio di tornare a lavorare ma che non può proprio perché è ...

