Panchina Trapani | ufficiale l’arrivo di Castori Il comunicato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019)l’ingaggio di Fabrizio. Il tecnico ex Carpi riparte dalla società siciliana: ildel club Ilriparte da Fabrizio. L’ex allenatore del Carpi è il tecnico prescelto dalla società siciliana per rimpiazzare l’esonerato Francesco Baldini, dopo gli ultimi risultati non positivi. A comunicarlo è lo stesso club granata tramite una nota sul proprio profilo Twitter: «Fabrizioè il nuovo allenatore del. Il nuovo tecnico sarà presentato oggi alle 18 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Stampa dello Stadio Provinciale di». Leggi su Calcionews24.com

Salernogranata : Trapani, panchina affidata a Fabrizio Castori - FansCalcio : Trapani, ufficiale: panchina a Castori - sportli26181512 : #Trapani, ufficiale: panchina a Castori: L'ex Carpi prende il posto dell'esonerato Baldini -