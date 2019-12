Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Roma – “Arriva in aula Giulio Cesare l’ultimo Bilancio targatoRaggi edi consiliatura siamo costretti a prendere nuovamente atto del’immobilismo della Capitale. Dove non si progettano piu’ grandi opere – le ultime risalgono ormai alle vecchie giunte di centrosinistra – dove le municipalizzate sono allo stremo e con loro tutti i servizi della citta’. Dai rifiuti ai decoro urbano Roma sembra essersi fermata.” “Dallacomunale non c’e’idea ne’ progettualita’ per il futuro della Capitale. Non solo non si pensa in grande, ma non si riesce neanche a pensare in piccolo. Perche’ a Roma ultimamente anche interventi minimi di messa in sicurezza, come quelli per la manutenzione stradale, sono continuamente ostacolati e sembrano non partire mai. Si fa fatica a gestire ...

romadailynews : Palumbo: dopo tre anni e mezzo nessuna visione città da Giunta M5S: #Roma – “Arriva in aula… - domy_palumbo : RT @marattin: La mia intervista a La Stampa. Salvini per anni - fino a poche ore fa col Mes - ha riempito l’Italia di balle, e ora fa lo st… -