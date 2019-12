Pallanuoto | Mondiali Under 19 2019 | Italia sconfitta dalla Serbia in semifinale | sarà

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Niente da fare per la Nazionalena19 dineidi categoria in Kuwait. Gli azzurrini sono stati sconfitti al termine di un match davvero equilibrato dai pari età dellaper 9-7 ed ora dovranno accontentarsi della finale per il bronzo.9-7 (1-0, 2-2, 3-2, 3-3): Gavrilovic, Brankovic, Barac, Nesic, Stanojevic 1, Mitrovic, Vucinic 2, Cvetkovic 1, Martinovic 1, Sulc 3, Pijevancic, Radovic 1, Misovic. All. Stevanovic.: Di Donna, Di Martire M. 1 rig., Ferrero 1, Antonucci, Narciso, Di Martire G., Guidi M, Novara E. 2, Mezzarobba, Tozzi, Spione 2, Tartaro, De Michelis. All. Silipo. Superiorità numeriche:5/8,2/12 +1 rig. Foto: LPS

