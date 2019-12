Pallanuoto femminile | Holiday Cup 2019 | Italia-Canada 9-12 Il Setterosa viene sconfitto

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Prima sconfitta americana per ildi Paolo Zizza: la Nazionalena di, impegnata in New Jersey nellaCup, è stata battuta dal, bravo ad imporsi 9-12. Dopo la vittoria ai rigori con la Russia, arriva lo stop per le azzurre, che affronteranno ora, nell’ordine, Olanda ed USA prima delle finali di sabato. Nel primo periodo Gorlero para un rigore a Wright, poi in appena tre minuti arriva il poker canadese: reti di Crevier, Bekhazi, Alogbo ed Eggens, mentre per l’va a segno soltanto Avegno, per l’1-4 del primo intervallo. Nella seconda frazione dopo il 5-1 di Sohi l’reagisce: gol di Aiello e Marletta, doppietta di Picozzi per il 5-5 di metà gara. Nel terzo periodo ilmette anche la testa avanti col 6-5 di Queirolo, ma poi Eggens pareggia subito. Bianconi fallisce il rigore del nuovo sorpasso e ...

