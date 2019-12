Palazzo Mosti | siamo alle solite | maggioranza a pezzi nelle Commissioni

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiOrmai quasi non fa più notizia.consiliari di, laMastella è come se non esistesse più. Impresa ardua, per i cronisti, tenere il conto delle riunioni che si ‘aggiornano’. Questa mattina è stata la volta della commissione Urbanistica, chiamata a discutere del regolamento per gli impianti pubblicitari. Atto importante, considerato che l’obiettivo è contrastare il fenomeno dell’abusivismo, e atteso domani in Consiglio. Ma il via libera della Commissione, come anticipavamo sopra, non è arrivato. Decisiva la richiesta di rinvio giunta via whatsapp, quando i lavori erano già in corso, sul cellulare della presidentessa Maria Grazia Chiusolo. A inviare il messaggino, il capogruppo di Forza Italia Antonio Capuano. La ragion politica, a quel punto, ha consigliato alla Chiusolo di concedere il rinvio. ...

