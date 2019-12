“Paesaggi nascosti della Campania” | grande successo di pubblico e tanti spunti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiDopo i saluti di Erasmo Mortaruolo, Vice Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania, che ha ribadito l’ importanza del lavoro di Futuridea in questi anni sulla valorizzazione del Paesaggio, ha introdotto Carmine Nardone, Presidente di Futuridea e membro di fresca nomina dell’ Osservatorio Regionale sul Paesaggio. “Le Bellezze nascoste del Paesaggio, ha relazionato Nardone, sono la naturale prosecuzione del lavoro già avviato in questi anni sul paesaggio”. Si è voluto arricchire quanto già elaborato con il contributo straordinario di fotografi ed artisti, grazie soprattutto al contributo del Prof. Giuseppe Leone, già docente dell’ Accademia di Belle Arti di Napoli, intervenuto anch’ egli ieri. “Le collaborazioni fotografiche rappresentano una imporssima occasione di valorizzazione per il Sannio e le aree interne.”, ha affermato Leone. Sono ...

