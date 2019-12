Oroscopo di Paolo Fox | 19 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 19 dicembre 2019) In questa fredda giornata uggiosa, lenon sono andate in vacanza. Anzi come al solito,Fox ci dà tutti i consigli del caso per ogni segno zodiacale.segno per segno Ariete: il giovedì è buono. Avrai la sensazione che tutti ti amino, in particolare i familiari. Chiunque si approccia con te troverà terreno fertile. Mo!ti complimenti riceverai per come ti poni. Se sei single, dichiarati a qualcuno quando Venere entrerà in Acquario. Toro: passerai una giornata tranquilla in famiglia. Anche se qualcuno ti metterà davanti ad un problema e sarà paranoico. Al contempo tu avrai la sensazione che tutti siano arrabbiati con te. Gemelli: la giornata non ha particolari risvolti. Qualche nuova conoscenza è all’orizzonte e ti lascerai incuriosire. Non avere remore a fare tu il primo passo. Cancro: non fare shopping natalizio o per i centri commerciali, altrimenti rischi di ...

