Orologi da uomo, 10 modelli di lusso per tutti (Di giovedì 19 dicembre 2019) Orologi da uomo, di lusso, per tutti: è sempre il loro momento. Ecco quelli da regalarsi adesso: che fanno scena, ma che costano intorno ai 2.500 euro. Bell & Ross BR V1-92 Blue Steel Un modello classico per chi, rispettando lo stile, cerca un modello che faccia subito pensare alle avventure nei cieli: BR V1-92 di Bell & Ross ha la cassa in acciaio che sottolinea il carattere vintage grazie alla scelta di un quadrante ultra bombato, blu soleil, con numeri dipinti e lancette con Superluminova. Il movimento automatico offre le indicazioni di ore, minuti, secondi e data. Prezzo: 2.200 euro Orologi da uomo e di lusso per tutti: Bell & Ross BR V1-92 Blue SteelOris Movember Edition Frutto di una collaborazione con il manager dei New York Yankees Aaron Boone e Movember, ente impegnato nella prevenzione dei tumori maschili, Movember Edition di Oris - edizione speciale di ...

Leggi la notizia su gqitalia

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Orologi uomo