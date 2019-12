Operazione “Rinascita-Scott” Il pizzino per la promozione degli affiliati della

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) «A nome di Gasparre-Melchiorre-Baldassarre e Carlo Magno, che con il suo cavallo bianco distrussero tutti i nemici del suo regno, con una mantella sulle spalle e a fianco uno spadino formarono il Trequartino». Questo, scritto in stampatello con inchiostro nero su carta gialla, è stato trovato dagli inquirenti durante l’Rinascita Scott, in cui sono state arrestate più di 300 persone tra cui esponenti politici. Trequartino è uno dei gradi più alti nella ‘Ndrangheta, preceduto solo da Quartino e Padrino. Quella sulsarebbe la formula di. Ma non solo. Durante le indagini, gli inquirenti hanno registrato alcune conversazioni tra gli indagati. Significativo un passaggio in cui due persone si incontrano fuori da un’abitazione e rinferiscono uno all’altro di avere il sospetto dell’...

