Olimpiadi Tokyo 2020 | tutti i qualificati dell’Italia a fine 2019 166 azzurri già

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Mancano sette mesi alledie il percorso di qualificazione alla rassegna a cinque cerchi è nel vivo, non ci saranno altre occasioni di staccare il pass entro ladell’anno solare che volge ormai al termine e dunquegli atleti nelle più svariate discipline sono rimandati ai primi sei mesi dell’anno per riuscire a guadagnarsi il biglietto per il Giappone. Al momento 166 italiani sono già certi di partecipare alle, equamente distribuiti tra uomini e donne (83 maschi e 83 femminile), in ben 22 discipline differenti. Soltanto 12 pass sono individuali e dunque già in possesso a specifici atleti,gli altri verranno assegnati dai Direttori Tecnici di vari sport indipendentemente da chi li ha conquistati sul campo. L’Italia è al momento presente in quattro sport di squadra: pallanuoto maschile, volley maschile, volley ...

MasashiKohmura : RT @sportface2016: #Doping, la #Russia ricorre contro la decisione della #Wada - aggynomadi : ???? #Giappone Quanti metodi e circuiti di pagamento elettronici? - RobertoScolla : RT @Tatiana8VP: Nello spot per le olimpiadi di Tokyo 2020 mostrato al tg2Italia si vede solo e soltanto la bandiera americana. E' uno spot… -