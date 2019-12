Oggi Carfagna presenta suo movimento | Cottarelli in squadra Berlusconi | “E’ inutile”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tra i temi che tengono banco nel centrodestra, l'associazione di Mara, che sara'ta alla stampa. Silvioin merito e' stato tranchant nei confronti di 'Italia vera' definendola "inutile" e rischiosa perche' potrebbe portare a "divisioni". "Ho avuto da Maral'offerta di essere presidente onorario dell'Associazione 'Voce Libera' - ha detto in particolare il leader di Fi - ma ho detto di no perche' ritengo che in un partito libero e aperto al dialogo interno, sia inutile far nascere associazioni che magari finiscono per diventare correnti e dividere il partito stesso".e' fissata lazione alla Camera di commercio di Roma. Massimo riserbo sui partecipanti ma, secondo fonti parlamentari, l'ex commissario alla spending review Carlopotrebbe far parte del comitato scientifico. E quanto a, per, "è persona di ...

ciafella : RT @ilfoglio_it: Il governo di unità nazionale? Lo spiega Maurizio Milani nel suo Innamorato fisso: noi renziani con Lega, Forza Italia e P… - il_leoliberale_ : RT @ilfoglio_it: Il governo di unità nazionale? Lo spiega Maurizio Milani nel suo Innamorato fisso: noi renziani con Lega, Forza Italia e P… - ilfoglio_it : Il governo di unità nazionale? Lo spiega Maurizio Milani nel suo Innamorato fisso: noi renziani con Lega, Forza Ita… -