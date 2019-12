Oddworld | Soulstorm torna a mostrarsi in un nuovo teaser trailer

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Inhabitants ha pubblicato unper. Secondo il team, questoci offre uno sguardo alla narrativa leggermente oscura del gioco. Non mostra moltissimo, ma alcuni fan dipotrebbero esserne interessati.sarà il primo vero sequel diNew 'n' Tasty. Il gioco riprenderà da dove finiva questo acclamato titolo."Abe ha sconfitto Molluck the Glukkon, il suo ex boss e il più cattivo abitante di RuptureFarms, ha rovesciato RuptureFarms e ha liberato i compagni di lavoro".Leggi altro...

