Nuovo corso per Insigne

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Le incomprensioni con Carlo Ancelotti sono alle spalle per Lorenzo. Con il cambio di allenatore, il numero 24 spera di vedere nuove disposizioni tattiche e Gattuso sembra più che propenso ad accontentarlo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel 4-3-3 del tecnico calabrese il capitano azzurro tornerà nella sua posizione preferita, da esterno sinistro puro. Negli ultimi tempiè stato più volte oggetto di fischi, ma il suo rendimento dovrebbe cambiare. Invero, l’attaccante è finito anche al centro delle voci di mercato. Tuttavia, per il giocatore sarebbe deleterio trasferirsi adesso. Gli Europei sono vicini eè uno dei titolari dell’Italia di Mancini. In questi mesi l’attaccante dovrà dunque fare di tutto per riconquistare la fiducia dei tifosi partenopei. Per riuscirci, l’ideale sarebbe segnare qualche goal utile per far ...

