Nuoto | Finali ISL Las Vegas 2019 | Caeleb Dressel contro gli Energy Standard | equilibrio

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Dopo una stagione costellata di elogi, critiche, apprezzamenti e contraddizioni, la neonata competizione dell’International Swimming League chiuderà, in questo fine settimana, la sua prima edizione con lassima del Mandalay Bay Resort di Las, Nevada. Nata da un’idea del magnate ucraino Konstantin Grigorishin e garante di un livello di competitività e spettacolarità sempre elevato all’interno delle proprie otto corsie, la competizione, completamente esterna al circuito federale e desiderosa di creare un appeal sempre maggiore intorno al mondo della cuffia e degli occhialini, vedrà in acqua, in questo suo atto conclusivo, le quattro migliori squadre dopo le tappe di qualificazione: le europee London Roar ee le americane Cali Condors e LA Current. Per quanto concerne le due compagine statunitensi, il grande vantaggio di non aver avuto atleti ...

zazoomnews : Nuoto Finali ISL Las Vegas 2019: programma orari e tv. Il calendario completo - #Nuoto #Finali #Vegas #2019:… - zazoomblog : Nuoto Finali ISL Las Vegas 2019: programma orari e tv. Il calendario completo - #Nuoto #Finali #Vegas #2019:… - dolcestilnuoto : ASSOLUTI INVERNALI 2019 - RISULTATI FINALI #DAY3 -