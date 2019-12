“Non siamo napoletani” | polemica sulle luminarie | ma la frase è di Troisi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – “Ma a San Giorgio a Cremano sono diventati tutti Leghisti”? E’ la domanda provocatoria posta dal conduttore radiofonico Gianni Simeoli in un commento polemico, pubblicato sul proprio profilo Facebook, su una luminaria di San Giorgio a Cremano che reca la seguentedi Massimo: “Io non sono napoletano, sono di San Giorgio a cremano”. Simeoli continua: “Non ci sono giustificazioni. Non venite quindi a dirmi che Massimo, che l’avrà anche pronunciata, abbia mai pensato di farne una luminaria di Natale. Caro Sindaco. Senza, ma non era meglio “illuminare” le sue straordinarie e lungimiranti idee sulla lega?” Il post polemico ottiene successo su facebook arrivando in poco tempo a migliaia di like e centinaia di condivisioni e commenti. Tra questi anche quello dell’attore Gianfranco Gallo ...

