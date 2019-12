Non si chiude solo il 2019 | ma il decennio

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 19 dicembre 2019) 201020112012201320142015201620172018Dopo la crisi, i sovranismi Ilsi apre all’insegna dell’ottimismo: l’economia globale è in ripresa dopo la più grande crisi finanziaria dal secondo dopoguerra, e Barack Obama ha appena ricevuto il Nobel per la Pace. Pochi prestano attenzione a Donald Trump quando, in un’intervista rilasciata pochi mesi dopo, dice di volersi candidare alle presidenziali del 2012. Lo farà quattro anni dopo con i risultati che tutti sappiamo. I movimenti populisti e sovranisti, nel frattempo, avanzano in Europa. Nell’Unione, annunciano con un referendum nel 2016, i britannici invece non ci vogliono proprio stare. La tecnologia e i dati Viene lanciato nell’aprile del 2010 l’iPad. Chi fa lunghe code davanti ai negozi per averlo non immagina che, da lì a pochi anni, si troverà a conversare con bot e assistenti digitali. Online, complessi algoritmi indovinano ...

CarloCalenda : No Stefano. È lo specchio di un paese che trova sempre una buona ragione per non fare le cose che andrebbero fatte.… - GassmanGassmann : A Madrid si chiude il COP25 dove i governi avrebbero dovuto dare risposte concrete e forti alla richiesta dei giova… - EnricoLetta : Non son contento ma a cercare il positivo, almeno con la vittoria di @BorisJohnson si chiude una fase, finiranno i… -