«Non affittiamo a animali o stranieri» | la risposta a un 29enne egiziano La spiegazione

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Ha una laurea in scienze del turismo conseguita in Egitto, sta per ottenerne un’altra a Palermo in Mediazione culturale. È già insegnante di arabo per passione, e finito lo stage firmerà, molto probabilmente, un contratto di lavoro. Ma questi requisiti sembrano non bastare al “proprietario” di un monolocale in corso Umberto I a Napoli che non ha voluto dare la casa in affitto Ahmed Abdelkader, 29 enne di origine egiziana, perché «non si affitta ad». «Non mi era mai successo nulla di simile, mi trovo bene in Italia, vivere qui è sempre stato il mio sogno», dice Ahmed a Open. «Sto per laurearmi in Mediazione culturale all’Università di Palermo, ma ho deciso di venire a fare uno stage qui a Napoli perché la mia ragazza abita qui e c’era un’opportunità interessante. Siccome a lavoro mi hanno fatto capire che c’è possibilità che io ...

danititti : @kikiejiji @PaolaDiCaro @bandaroja25mayo Noi non ce l’affittiamo, ci trasferiamo proprio ???? - bb91687509 : @AlainNunzio @MonicaBissoBlu Sai che abbiamo un aria più pulita? Non abbiamo più la nebbia che una volta si tagliav… -