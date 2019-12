Leggi la notizia su blogo

(Di giovedì 19 dicembre 2019) "Io sono un uomo di azienda, per me la priorità è aumentare la competitività della Rai, supportare la produzione di un'offerta di qualità e non giocare a tetris con le pedine della". È lo sfogo dell'amministratore delegato Rai Fabrizioraccolto stamattina dal quotidiano La Repubblica, dopo il nuovodelledella tv pubblica:Parliamoci chiaro: siamo in un contesto in cui le istituzioni faticano a trovare nomi di garanzia per tanti posti rilevanti: pensiamo alle authority per la privacy e per le comunicazioni che sono bloccate da qualche mese. (...) Oggi abbiamo una urgenza: avviare il piano industriale. Ritardare questo passo per venire incontro alle esigenze di una parteè inaccettabile per chi, come me, è stato nominato ad con l'esplicito mandato di tenere ladalla Rai.Rai,: ...

tvblogit : Nomine Rai, ennesimo rinvio. Salini: 'Politica resti fuori'. Pd lo attacca - GalantoMassimo : 'Invitiamo l'Ad della Rai a non fare la vittima e a mettersi a lavorare seriamente. Se ne è capace'. Il Pd contro… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Le divisioni politiche paralizzano la Rai. Il piano industriale non può essere avviato ed è impossibile fare nuove nom… -