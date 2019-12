No allo sbarco dei migranti della Gregoretti | Salvini chiama in causa il governo Di Maio

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Per il leaderLega la decisione di non permettere lodeia bordonave '' fu presa "collegialmente" nel. Per il capo politico del Movimento 5 stelle no: la vicenda - sostiene - e' molto diversa da quella'Diciotti' e deve essere inquadrata come "propaganda" dell'ex ministro dell'Interno che "adesso mi sembra un po' impaurito". Decidera' - in prima istanza - il Senato, che oggi ha iniziato ad esaminare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteopresentata dal Tribunale dei ministri di Catania. L'accusa per il senatore e' pesantissima ed e' sintetizzata in poche righe nell'atto depositato a Palazzo Madama: "Sequestro di persona, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, dall'abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonche' per avere commesso il fatto anche in danno di soggetti minori di ...

