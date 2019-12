Nina Moric completamente nuda | a postare la foto sui social è Fabrizio Corona Fan in

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 dicembre 2019)su Instagram. Lada infarto lascia i fan senza parole. Ma la cosa che fa più caso è che aquello scatto bollente è. Cosa? Sì., forse preso da un momento di nostalgia, ha pubblicato su Instagram uno scatto dituttacon la seguente didascalia: “.(Mamma di @carlosmariathereal) @”., in quello scatto, è giovanissima e più sexy che mai. Era l’epoca in cuie lastavano insieme… Quello scatto ha infiammato i fan:è di una bellezza sconvolgente e la cosa non passa certo inosservata. Ma la cosa più clamorosa è un’altra: il fatto che sia statoa pubblicare quellanon lascia certo indifferenti. Sarà per caso successo qualcosa tra di loro? Qualche fan se lo è chiesto. “Bellissima”, “Splendida”, “Ma che bellezza” sono alcuni dei commenti ...

CerabonaMarco : @FraPol2_2 @mfila267 + emoji '?????' e citazioni varie tipo di nina moric - OhWhatFun__ : RT @Cabbot_: Siamo con una guida che ci ha appena detto che qui è dove viveva Corona con Nina Moric e lanciava le mutande ragazzi che emozi… - kipolapuxolent : RT @Cabbot_: Siamo con una guida che ci ha appena detto che qui è dove viveva Corona con Nina Moric e lanciava le mutande ragazzi che emozi… -