Niente domiciliari per Giovanni Brusca Cassazione | Non si è ravveduto

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La “gravità dei reati commessi dae la caratura criminale che ha dimostrato nella sua vita di possedere” portano a considerare “non ancora acquisita la prova certa e definitiva del suo ravvedimento, ma solo di un ravvedimento non compiuto, anche considerata l’incertezza del completamento del suo percorso di pentimento”. Così la prima sezione penale dellaspiega perchè, nello scorso ottobre, pur a fronte del parere positivo espresso dalla Direzione nazionale antimafia e della Dda di Palermo, decise di rigettare il ricorso del boss di Cosa Nostra, collaboratore di giustizia detenuto a Rebibbia, il quale chiedeva di poter accedere agli arresti, istanza già respinta dal tribunale di sorveglianza di Roma.Con la sentenza depositata oggi, i giudici di piazza Cavour condividono le conclusioni della ...

