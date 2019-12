New World | un nuovo diario degli sviluppatori mostra le ambizioni dietro al primo gioco

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La scorsa settimana durante i The Game Awards, Amazon Game Studios ha rivelato il suograndeAAA, New. Ambientato nel 17° secolo in Nord America, si tratta di un MMO che promette di essere pieno di esplorazione, combattimento, strategia e realizzato sia per gli amanti del single player che del multiplayer.Ma quanto è profonda l'ambizione alla base della creazione del? Unfornisce alcuni dettagli importanti.Nel video, diamo uno sguardo più da vicino all'isola di Aeternum e all'elemento che la alimenta, Azoth. "È un luogo leggendario", afferma Ashleigh Amrine, software development engineer. "È una terra di potere e tesori. È un posto in cui le tue scelte contano."Leggi altro...

