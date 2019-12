Nessuno meglio del Samsung Galaxy S10 per la velocità Internet in Italia

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sapete qual è il dispositivo più veloce per la navigazione in 5G? Speedtest incorona ilS10, almeno per quanto riguarda il Q3 2019. Il terminale riesce a raggiungere unaprossima ai 250 Mbps in download (pensate che il Huawei Mate 20 X 5G si avvicina appena ai 100). La situazione non differisce troppo analizzando altri mercati, dove ilS10 5G pure ha saputo distinguersi, facendo registrare numeri di gran lunga più alti rispetto al concorrente cinese. I risultati danno ragione al Huawei Mate 20 X 5G solo in Cina, dove il device raggiunge quasi i 300 Mbps ed ilS10 5G resta sotto i 50 Mbps. Non è tutto: Speedtest ha evidenziato la supremazia delS10 anche per quanto riguarda il 4G: inil top di gamma sudcoreano ha battuto la concorrenza del Huawei Mate 20 Pro e di iPhone Xs, sempre in riferimento al Q3 2019. ...

