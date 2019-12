Neonato rapito da un ospedale di Chicago nel 1964 | ritrovato dopo 55 anni La storia di

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) A 55di distanza dalla sua scomparsa, è statonel Michigan Paul Fronczak,nelda undi(Illinois), quando era. A riportare la notizia è il Daily Mail. Il bimbo di Chester e Dora Fronczak aveva solo un anno quando è statodal Michael Reese Hospital il 26 aprile. Una donna vestita da infermiera aveva preso il bambino dalla stanza della mamma sostenendo che ci fosse necessità di sottoporlo a una visita, senza poi far più ritorno. Durante i successivi due, l’FBI e le autorità locali hanno condotto una disperata ricerca del bambino. Il caso fu infine chiuso nel 1966, quando le autorità furono avvisate del ritrovamento di un bambino di due- che ricordava il bambino scomparso - abbandonato in un centro commerciale nel New Jersey. Dunque, da quel momento i ...

