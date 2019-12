‘Ndrangheta “Non lo incontrare | ha la finanza addosso” | così il carabiniere Naselli

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) “Giorgione”, “Giorgino” o anche “Giorgiare'” lo chiamava Giancarlo Pittelli. D’altronde gli undici anni passati in città avevano cementato l’amicizia. Al punto che quando aveva bisogno di informazioni su un’indagine o un procedimento giudiziario l’ex senatore di Forza Italia chiedeva e Giorgio, ex comandante del Reparto operativo nucleo investigativo dell’Arma di Catanzaro, gliele trovava e gliele passava. E per la procurafacendo favoriva le cosche di ‘ndrangheta. I loro nomi figurano tra quelli delle 330 persone arrestate dagli stessi carabinieri del Ros nell’operazione “Rinascita-Scott”, che questa mattina ha portato in carcere e ai domiciliari avvocati, politici e professionisti, oltre ad esponenti di primo piano della cosca Mancuso di Limbadi. Clienti e ‘ndranghetisti ...

