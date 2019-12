‘Ndrangheta | maxi operazione dei carabinieri | 334 arresti Il video degli incontri tra

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Politici, avvocati, commercialisti, funzionari dello Stato e massoni figurano tra i 334 arrestati dellacondotta all’alba daidel Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Tra loro anche l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli. “È la più grandedopo ilprocesso di Palermo” ha commentato il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. “Abbiamo disarticolato completamente le cosche della provincia di Vibo – ha aggiunto – ma ha interessato tutte le regioni d’Italia, dalle Alpi alla Sicilia” L'articolodei: 334. Iltra gli affiliati e le violenze della cosca proviene da Il Fatto Quotidiano.

NicolaMorra63 : A #ViboValentia, in #Calabria, in tante regioni d'Italia ed all'estero si è palesata la forza dello Stato SGOMINAND… - Agenzia_Ansa : #Ndrangheta, maxiblitz dei Carabinieri: 334 arresti. Coinvolto anche l'avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia… - repubblica : 'Ndrangheta: maxi blitz Cc, oltre 300 arresti. Sequestrati beni per 15 milioni [aggiornamento delle 07:00] -