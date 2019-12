‘Ndrangheta | maxi blitz in Calabria | oltre 300 arresti in Italia e all’estero

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Uncondotto all’alba di oggi, giovedì 19 dicembre 2019, dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Vibo Valentia, in, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, ha permesso di infliggere un duro colpo alle cosche della ‘ndrangheta. 334 le persone arrestate nell’operazione “Rinascita-Scott”: tra esse l’avvocato ed ex parlamentare di ForzaGiancarlo Pittelli, e poi politici, avvocati, commercialisti, funzionari dello Stato e massoni. ‘Ndrangheta,in: cosche vibonesi presenti in tuttae all’estero L’imponente operazione dei Carabinieri che ha permesso oggi l’arresto di300 persone appartenenti allaè il risultato di indagini che durano da anni e che hanno consentito agli investigatori di individuare e smembrare gli assetti delle cosche vibonesi presenti in tutto il ...

